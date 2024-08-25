Что приготовить из лесных грибов

Хороший грибной суп получается не только из белых грибов — хотя, разумеется, и из них тоже. По мнению шеф-повара Александра Боровского, оценивать, можно ли использовать те или иные грибы для приготовления первого блюда, нужно по цвету. «Идеально подходят для супа грибы, которые в себе сочетают два цвета: светлая ножка и темная шляпка. К таким грибам относят опята, подберезовики и белый гриб. Можно также использовать любые другие, но цвет бульона будет темнее», — объяснил он.