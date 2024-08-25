В Волгограде на 7-й Гвардейской сузили дорогу и ввели ограничения

— Вечером возвращались домой и на тебе — установили водоналивные баки, знаки дорожных работ, обгон запрещен, ограничение скорости. Огородили участок со свежеуложенным асфальтом. Когда только успели? — рассказали горожане. — Машины кое-как проскакивали, даже в субботний вечер были небольшие заторы. Если не уберут к понедельнику — то город снова встанет.