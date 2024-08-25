В Волгограде на 7-й Гвардейской сузили дорогу и ввели ограничения

В Центральном районе Волгограда накануне сузили проезжую часть по улице 7-й Гвардейской напротив торгово-офисного центра «Арго», сообщает V102.RU со ссылкой на читателей.
— Вечером возвращались домой и на тебе — установили водоналивные баки, знаки дорожных работ, обгон запрещен, ограничение скорости. Огородили участок со свежеуложенным асфальтом. Когда только успели? — рассказали горожане. — Машины кое-как проскакивали, даже в субботний вечер были небольшие заторы. Если не уберут к понедельнику — то город снова встанет.
Редакция «Высоты 102» направила запрос в мэрию Волгограда с просьбой прокомментировать спонтанные дорожные работы.
Напомним, в центре Волгограда досрочно открыли проезд на Нулевую продольную.
Фото: читатели ИА «Высота 102».