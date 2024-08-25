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Около половины новосибирцев готовы потратить на свидание до 5 тыс рублей

Жители Новосибирска рассказали, сколько они тратят денег на свидания.

Источник: Freepik

Также выяснилось, что для первой встречи мужчины чаще всего выбирают джемперы, джинсы и майки, а девушки — платья, юбки и блузки.

По данным аналитиком, 36% мужчин выбирают стиль кэжуал, а женщины предпочитают романтический стиль — 39%. Также большинство женщин предпочитают, чтобы их спутник на свидании был одет стильно и аккуратно. И всего 8% опрошенных заявили, что не обращают внимание на одежду.

Помимо этого, большинство участников опроса готовы потратить на подготовку к свиданию до 5 тысяч рублей, а 27% могут потратить на это от 5 до 15 тысяч рублей. Всего 3% готовы потратить до 30 тысяч рублей.