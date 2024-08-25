Самарцы рассказали, где отдыхали их дети летом

Каждый четвёртый опрошенный отправил детей отдыхать в деревню или на дачу. Дети 21% респондентов отдыхали на Чёрном море (чаще в Краснодарском крае, чем в Крыму). 11% отправляли детей в летний лагерь, ещё столько же — в поездки по другим регионам России (на Байкал или Алтай, в Москву или Санкт-Петербург). У 3% дети отдыхали за границей (в Турции, Таиланде или ОАЭ). 1% родителей отправили детей в школьный лагерь. 7% выбрали для своих детей другие места отдыха: санатории, спортивные лагеря, поездки к родственникам.