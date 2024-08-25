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Синоптик Леус: в Петербурге будет тепло и солнечно, но ветрено

Сегодня, 25 августа, погода в Петербурге будет под влиянием северо-западной периферии антициклона, сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своём телеграм-канале.

Сейчас в Ричмонде: +17° 0 м/с 82% 763 мм рт. ст. +20°
Источник: РИА "Новости"

Ясное небо и отсутствие осадков обеспечат комфортный день для жителей и гостей города, однако порывистый ветер может создать некоторые неудобства.

Температура в Петербурге ожидается в пределах +24…+26 градусов. Ветер будет дуть с юга со скоростью 5−10 м/с, местами возможны сильные порывы. Атмосферное давление начнёт снижаться и составит 759 мм ртутного столба, что остаётся в пределах нормы.

А вот уже в начале следующей недели, в понедельник, возможны осадки и понижение температуры до +21…+23 градусов.