Синоптик Леус: в Петербурге будет тепло и солнечно, но ветрено

Температура в Петербурге ожидается в пределах +24…+26 градусов. Ветер будет дуть с юга со скоростью 5−10 м/с, местами возможны сильные порывы. Атмосферное давление начнёт снижаться и составит 759 мм ртутного столба, что остаётся в пределах нормы.