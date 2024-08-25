Волгоградцы смогут бесплатно проверить репродуктивное здоровье

Как сообщает администрация Волгоградской области, дополнительный пункт по исследованию репродуктивного здоровья был введен в программу углубленной диспансеризации еще с начала текущего года. Пройти бесплатно диагностику смогут мужчины и женщины в возрасте от 18 до 45 лет.
Специалисты предоставляют индивидуальные рекомендации пациентам на основе результатов обследования. Всего в ходе 2-го этапа углубленной диспансеризации диагностировано 1252 различных заболевания. Пациенты были направлены для получения лечения.
Пройти профилактический медосмотр или диспансеризацию волгоградцы смогут в поликлинике по месту жительства. Граждане могут записаться на портале «Госуслуги» или по номеру 122.
Напомним, глава Волгоградской области Андрей Бочаров особое значение придает развитию сферы здравоохранения и улучшению доступности и качества медицинской помощи пациентам, в том числе и в диагностическом секторе. Была разработана региональная программа модернизации всех основных служб на ближайшие 10 лет.