Волгоградцы смогут бесплатно проверить репродуктивное здоровье

Как сообщает администрация Волгоградской области, дополнительный пункт по исследованию репродуктивного здоровья был введен в программу углубленной диспансеризации еще с начала текущего года. Пройти бесплатно диагностику смогут мужчины и женщины в возрасте от 18 до 45 лет.