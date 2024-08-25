Жару до +34 и порывистый ветер обещают синоптики в Ростове в воскресенье

В воскресенье, 25 августа, в Ростове-на-Дону и Ростовской области ожидается жаркая и ветреная погода. Таковы данные прогноза синоптиков Ростгидрометцентра.
В Ростове-на-Дону прогнозируется переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер будет дуть восточный и северо-восточный со скоростью 6 — 11 метров в секунду, днем его порывы достигнут 12 — 14 метров в секунду. Температура днем поднимется до +32 — +34 градусов.
В Ростовской области тем временем также обещают переменную облачность на небе, обойдется преимущественно без осадков. Восточный и северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 6 — 11 метров в секунду, местами возможны порывы до 12 — 14, а в дневные часы по югу региона — до 15 — 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит от +29 до +34 градусов.
При этом в регионе сохраняется высокая пожароопасность четвертого класса. Чрезвычайная, пятого класса, держится в северо-восточных, центральных, южных, юго-восточных, местами в северо-западных районах и Приазовье.