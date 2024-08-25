В Артеме просят откликнуться добровольцев для поисков утонувшей девочки

Нужны люди на прочесывание побережья, а также те, кто сможет осмотреть водоем на лодках. На место уже выдвигаются первые группы волонтеров. С мамой девочки сейчас находится один из добровольцев, если вы готовы оказать хоть какую-то помощь, свяжитесь по телефону: 89089732680. Координировать работу волонтеров будут специалисты МЧС.