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В Артеме просят откликнуться добровольцев для поисков утонувшей девочки

Школьница ушла под воду, на реке сильное течение.

Источник: Комсомольская правда

В Приморье на речке Артемовка в районе Артем ГРЭС утонула девочка. Ребенок ушел под воду за считанные секунды. Здесь очень сильное течение. Родные вызвали МЧС и просят неравнодушных людей, у которых есть необходимое оборудование, помочь с поисками, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».

«Нужны добровольцы для поиска ребенка. На реке в районе Артем ГРЭС. Девочка, ушла под воду. Координаты 43.362509, 132.341764», — говорится в сообщении от волонтеров.

Нужны люди на прочесывание побережья, а также те, кто сможет осмотреть водоем на лодках. На место уже выдвигаются первые группы волонтеров. С мамой девочки сейчас находится один из добровольцев, если вы готовы оказать хоть какую-то помощь, свяжитесь по телефону: 89089732680. Координировать работу волонтеров будут специалисты МЧС.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала, что в Яковлевском районе во время купания на реке Арсеньевка утонули два братика и сестренка. Поиски велись почти двое суток, к резонансному происшествию подключились ведомства и правоохранительные органы.

несчастный случай