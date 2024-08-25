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МО сообщило о поставке ракетно-артиллерийского вооружения в Курскую область

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Дополнительные средства ракетно-артиллерийского вооружения поставлены в группировку по запросу оперштаба Курской области, сообщили в Минобороны РФ. Всего за все время в группу Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий от оперштабов поступило 45 запросов.

Источник: РИА "Новости"

«От оперативного штаба Курской области поступило 29 запросов. 17 вопросов решены. Новые поступившие в работе. В группировку осуществлена поставка дополнительных средств ракетно-артиллерийского вооружения. От оперативного штаба Белгородской области новых запросов не поступало. Все восемь запросов реализованы. От оперативного штаба Брянской области новых запросов не поступало. Все восемь запросов реализованы», — сказали в ведомстве.

В МО отметили, что по графику поставок вооружений, военной и специальной техники выполнены 17 мероприятий, все сроки соблюдаются.

Как уточнили в ведомстве запросы принимаются круглосуточно. Оперативная группа отрабатывает их в суточный срок. При невозможности решения делается срочный доклад министру обороны.