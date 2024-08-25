МО сообщило о поставке ракетно-артиллерийского вооружения в Курскую область

«От оперативного штаба Курской области поступило 29 запросов. 17 вопросов решены. Новые поступившие в работе. В группировку осуществлена поставка дополнительных средств ракетно-артиллерийского вооружения. От оперативного штаба Белгородской области новых запросов не поступало. Все восемь запросов реализованы. От оперативного штаба Брянской области новых запросов не поступало. Все восемь запросов реализованы», — сказали в ведомстве.
В МО отметили, что по графику поставок вооружений, военной и специальной техники выполнены 17 мероприятий, все сроки соблюдаются.
Как уточнили в ведомстве запросы принимаются круглосуточно. Оперативная группа отрабатывает их в суточный срок. При невозможности решения делается срочный доклад министру обороны.