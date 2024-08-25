С 25 августа в Перми начинается серия видимости МКС

Жители Перми смогут наблюдать в небе Международную космическую станцию. Ее можно будет увидеть ежедневно в период с 25 августа до 4 сентября. Пермский планетарий опубликовал время и направление, где она появится.
Серия видимости МКС в краевой столице начинается с воскресенья 25 августа в 05.10. Далее все желающие могут проводить наблюдения восхода станции на юго-западе небосклона:
— 26 августа в 04:23; — 27 августа в 05:09; — 28 августа в 04:21; — 29 августа в 05:08; — 30 августа в 04:20; — 31 августа в 05:06; — 1 сентября в 04:19; — 2 сентября в 05:04; — 3 сентября в 04:17; — 4 сентября в 05:02.
В планетарии также уточнили, что указано примерное время видимости в Перми, если орбита МКС существенно не изменится.