Мэрия Новосибирска хочет спасти любимый сибиряками «шарик»

Недавно стало известно, что администрация мегаполиса обратилась в Арбитражный суд региона с требованием признать здание в форме шара на улице Каменской, 1а незаконным строением. По мнению ведомства, постройка является самовольной, в связи с тем, что его цокольный этаж построен с нарушением проектной документации.
В то же время в мэрии сообщают, что сносить «шарик» пока не планируют. Сейчас специалисты занимаются поиском решения вопроса о сохранении необычного объекта городской архитектуры.
Ранее стало известно, что в Октябрьском районе Новосибирска власти планируют снести 100-летнее здание.