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Мэрия Новосибирска хочет спасти любимый сибиряками «шарик»

Несмотря на исковое заявление мэрии, сносить уникальный объект в ведомстве не хотят.

Источник: BFM-Новосибирск

Недавно стало известно, что администрация мегаполиса обратилась в Арбитражный суд региона с требованием признать здание в форме шара на улице Каменской, 1а незаконным строением. По мнению ведомства, постройка является самовольной, в связи с тем, что его цокольный этаж построен с нарушением проектной документации.

В то же время в мэрии сообщают, что сносить «шарик» пока не планируют. Сейчас специалисты занимаются поиском решения вопроса о сохранении необычного объекта городской архитектуры.

Ранее стало известно, что в Октябрьском районе Новосибирска власти планируют снести 100-летнее здание.

архитектура