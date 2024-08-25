Мэрия Новосибирска хочет спасти любимый сибиряками «шарик»

Недавно стало известно, что администрация мегаполиса обратилась в Арбитражный суд региона с требованием признать здание в форме шара на улице Каменской, 1а незаконным строением. По мнению ведомства, постройка является самовольной, в связи с тем, что его цокольный этаж построен с нарушением проектной документации.