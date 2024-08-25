Тысячи сибиряков отметили юбилей авиационного завода в Иркутске

Тысячи сибиряков собрались в парке «Комсомольский», чтобы отметить 90-летие со дня образования Иркутского авиационного завода. Для жителей города прошла яркая концертная программа. Так, для горожан выступили популярные кавер-группа и певец. А также своими песнями и танцами порадовали творческие коллективы. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации города.
— В заключении праздника для горожан состоялись демонстрационные полеты авиатехники Иркутского авиационного завода и группы высшего пилотажа ВКС России «Русские Витязи». В небе можно было наблюдать «петли», «тоннели», полёты «рядом» и на «спине» и другие трюки мастеров авиации, — рассказывают в администрации.
Развлекательная программа была подготовлена и для юных сибиряков. Так, дети могли поучаствовать в различных мастер-классах и турнирах. Также для малышей состоялась анимационная программа «В мире сказок».