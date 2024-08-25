Тысячи сибиряков отметили юбилей авиационного завода в Иркутске

Тысячи сибиряков собрались в парке «Комсомольский», чтобы отметить 90-летие со дня образования Иркутского авиационного завода. Для жителей города прошла яркая концертная программа. Так, для горожан выступили популярные кавер-группа и певец. А также своими песнями и танцами порадовали творческие коллективы. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации города.