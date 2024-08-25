Омичам рассказали, продлят ли скидку при оплате QR-кодом в транспорте

В Омске начали пропадать таблички с QR-кодами в общественном транспорте. Это заметили журналисты портала «СуперОмск».
Как минимум в двух автобусах, обслуживаемых муниципальным ПП-8, исчезли таблички, с помощью которых проезд можно оплатить по QR-коду или с помощью NFC (о том, что это и как оплатить таким способом проезд мы рассказывали в отдельном материале).
«Размещение табличек зависит от самой транспортной компании, которая подключает приём платежей через СБП. То есть транспортная компания определяет, оставить ли табличку или убрать её», — рассказали нашему корреспонденту в СБП.
Портал Om1.ru запросил информацию у мэрии Омска о судьбе NFC табличек в общественном транспорте города после завершения акции и опубликует ответ позже. Наш корреспондент также узнал, есть ли возможность, что акцию продлят, и омичи смогут дольше ездить со скидкой.
«Может быть такое, что акция действительно будет продлена, но может быть, что она будет завершена по срокам. Пока что информации о продлении не поступало, но окончательно будет известно ближе к сентябрю», — рассказал порталу Om1.ru сотрудник СБП.
Напомним, что при оплате с помощью QR-кода или NFC в общественном транспорте пассажир получает скидку в 8 рублей. Акция будет действовать до 30 сентября.