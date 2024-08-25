В Ростове концерты звезд могут отменить из-за ограничений на уличные мероприятия

Запрет на уличные мероприятия может поставить под угрозу срыва концерты звезд в Ростове. Ранее озвученные губернатором Ростовской области правила временных ограничений не предусматривают массового скопления людей на открытом воздухе.
Напомним, временный запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе в Ростовской области был введен вечером в пятницу, 23 августа.
— Вместе с тем, мероприятия, которые запланированы на закрытых площадках, в помещениях, возможны, но должны быть обеспечены всеми мерами безопасности, — сообщил жителям губернатор Василий Голубев. — Такой порядок действует в Ростовской области до особого распоряжения.
При этом ряд концертов, которые пройдут в Ростове-на-Дону в ближайшие дни, должны были пройти на открытых площадках. Например, 6 сентября в донской столице под открытым небом запланировано выступление популярной певицы. Возможно его потребуют перенести на закрытую площадку или отменить. О таком организаторы пока не сообщают. Билеты все-также можно купить онлайн.