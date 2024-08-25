Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аврелия и Эрвин: стали известны самые редкие имена новорожденных омичей

Среди популярных имен лидируют София и Артем.

Источник: Комсомольская правда

В Реестре ЗАГС назвали самые популярные и редкие имена, которыми омичи называли своих новорожденных детей в августе.

В число редких женских имен вошли: Весения, Зарема, Жамиля, Аврелия и Мираслава. Мальчиков реже всего называли такими именами, как Чингис, Асланбек, Яросвет, Эрвин и Астап.

Самыми популярными именами для девочек оказались: София — 207, Анна — 202, Ева — 165, Мария — 146, Варвара — 144. В списке имен для мальчиков лидируют: Артем — 205, Михаил — 203, Александр — 194, Максим — 168, Тимофей — 161.