В Приморье создали чат-бот для борьбы с нелегальными базами отдыха

В Приморском каре придумали, как бороться с нелегальными базами отдыха. Министерство туризма края запустило специальный чат-бот (@tourismcheck_bot), куда отдыхающие могут написать о плохом сервисе и недобросовестных бизнесменах, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Порой так мечтаешь о долгожданном отдыхе, доверяешь описанию базы отдыха на сайте, а когда приезжаешь, тебя ждет сплошное разочарование. Например, ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что жительница Уссурийска хотела подать в суд на базу отдыха. По словам Кристины, она серьезно повредила голову, скатившись с горки. Сотрудники развлекательного учреждения, в свою очередь, утверждали, что женщина могла получить травмы в другом месте.
«Если вы оплатили свой отдых, а никакого финансового документа не получили, обязательно сообщите об этом. По каждому обращению мы проведем проверку, чтобы выявить недобросовестные места отдыха», — подчеркнула министр туризма Приморья Наталья Набойченко.
Все сообщения в чат-бот будут анонимными. Сбор информации направлен на защиту прав и безопасности гостей и жителей края.