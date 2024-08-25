В Приморье создали чат-бот для борьбы с нелегальными базами отдыха

Порой так мечтаешь о долгожданном отдыхе, доверяешь описанию базы отдыха на сайте, а когда приезжаешь, тебя ждет сплошное разочарование. Например, ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что жительница Уссурийска хотела подать в суд на базу отдыха. По словам Кристины, она серьезно повредила голову, скатившись с горки. Сотрудники развлекательного учреждения, в свою очередь, утверждали, что женщина могла получить травмы в другом месте.