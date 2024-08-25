В Ачинске нашли подземелье с человеческими костями

Ситуацию описал канал «Город А».
В процессе проведения земляных работ в Ачинске была вырыта траншея, внутри которой обнаружилось подобие перехода или лаза. Это открытие стало началом необычной истории.
В этой подземной конструкции были найдены старинные предметы одежды, а также человеческие кости, включая черепа. Находка вызвала большой интерес среди местных жителей и специалистов.
Историки, прокомментировавшие ситуацию, предположили, что ранее на этом месте находилась церковь вместе с кладбищем. Согласно историческим данным, многие церковные здания в прошлом имели прилегающие кладбища, где хоронили усопших. Это объясняет присутствие человеческих останков и древней одежды.
Дальнейшее изучение местности и артефактов предполагается провести с привлечением археологов и других специалистов, чтобы уточнить историю и значимость этого места.
Ранее в Красноярском крае нашли останки черепа шерстистого носорога.