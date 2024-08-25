Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ачинске нашли подземелье с человеческими костями

Один из жителей Красноярского края столкнулся с неожиданной находкой человеческих останков.

Источник: ФКУ Упрдор «Черноморье»

Ситуацию описал канал «Город А».

В процессе проведения земляных работ в Ачинске была вырыта траншея, внутри которой обнаружилось подобие перехода или лаза. Это открытие стало началом необычной истории.

В этой подземной конструкции были найдены старинные предметы одежды, а также человеческие кости, включая черепа. Находка вызвала большой интерес среди местных жителей и специалистов.

Историки, прокомментировавшие ситуацию, предположили, что ранее на этом месте находилась церковь вместе с кладбищем. Согласно историческим данным, многие церковные здания в прошлом имели прилегающие кладбища, где хоронили усопших. Это объясняет присутствие человеческих останков и древней одежды.

Дальнейшее изучение местности и артефактов предполагается провести с привлечением археологов и других специалистов, чтобы уточнить историю и значимость этого места.

Ранее в Красноярском крае нашли останки черепа шерстистого носорога.

наука