В Ачинске нашли подземелье с человеческими костями

Историки, прокомментировавшие ситуацию, предположили, что ранее на этом месте находилась церковь вместе с кладбищем. Согласно историческим данным, многие церковные здания в прошлом имели прилегающие кладбища, где хоронили усопших. Это объясняет присутствие человеческих останков и древней одежды.