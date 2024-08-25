Video vixen, hip-hop honey или video girl: как женщины стали неотъемлемой частью клипов рэперов

В 80-е вместе с началом золотой эры хип-хопа в музиндустрию пришел культ денег, роскошных машин, толстых золотых цепей и, конечно же, красивых женщин. Последние в какой-то момент стали появляться чуть ли не в каждом клипе рэперов и до сих пор, а прошло уже более 40 лет, артисты выпускают огромное количество видео с полуголыми красотками. Кто же эти девушки и как они стали частью хип-хоп-индустрии? Читайте об этом в новом выпуске серии материалов, посвященных истории фан-культуры.