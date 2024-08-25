Video vixen, hip-hop honey или video girl: как женщины стали неотъемлемой частью клипов рэперов

В 80-е вместе с началом золотой эры хип-хопа в музиндустрию пришел культ денег, роскошных машин, толстых золотых цепей и, конечно же, красивых женщин. Последние в какой-то момент стали появляться чуть ли не в каждом клипе рэперов и до сих пор, а прошло уже более 40 лет, артисты выпускают огромное количество видео с полуголыми красотками. Кто же эти девушки и как они стали частью хип-хоп-индустрии? Читайте об этом в новом выпуске серии материалов, посвященных истории фан-культуры.
Как привлечь к экранам как можно больше зрителей мужского пола и при этом продемонстрировать свое преимущество перед ними же? Вряд ли рэперы из 80-х устраивали мозговой штурм по обрабатыванию своей целевой аудитории, однако в процессе создания клипов они нашли, можно сказать, идеальный вариант воздействия — демонстрацию предметов роскоши и денег непременно в компании красивых женщин. Обычная тряска купюрами не привлекает столько внимания, сколько роскошные модели, актрисы или танцовщицы, извивающиеся перед камерой. Разумеется, полуголые.
Их сияющие лица и тела заряжали картинку кричащей сексуальностью и естественным образом увеличивали количество мужчин-зрителей. Так появилось явление под названием video vixen (можно перевести как «видеолисица» или «видеостерва») или hip-hop honey («хип-хоп-милашки»). Иногда этих девушек называли просто video girl.
По факту эти дамы выступали в роли декораций, подчеркивающих красоту жизни молодых и богатых рэперов. Однако не сказать, что сами девушки были против: съемки в клипах могли стать не только возможностью заявить о себе, запомниться зрителю и забрать приятный гонорар, но и получить самого любимого исполнителя.
Довольно подробно о своем опыте рассказала одна из самых известных «лисиц» из мира хип-хопа Каррин Стеффанс. В своих мемуарах «Исповедь видеолисицы» (2005), «Дневники лисицы» (2007) и «Руководство лисицы: как найти, соблазнить и удержать мужчину, которого вы хотите» (2009) она рассказала об интимных отношениях с JAY-Z, Ja Rule, Бобби Брауном, Dr. Dre, Дидди, Иксзибитом, Ашером и многими другими известными артистами. Однако ко всему этому Стеффанс пришла, изначально желая вырваться из бедности. До съемок в клипах она занималась стриптизом, что было нередким явлением для «лисиц».
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Блэк Чайна, известная модель из клипов рэперов и ныне бизнесвумен с впечатляющим состоянием, также начинала с раздеваний в одном из клубов Майами. Позднее она получила роль дублера Ники Минаж в клипе Monster (2010), а за ней известность в хип-хоп-тусовке и сердце Tyga. Это помогло ей в развитии собственного бьюти-бизнеса и раскрутке личного бренда в медиапространстве, а потом уже в ее жизни появилось семейство Кардашьян и реалити-шоу.
Похожая история была и у Эмбер Роуз — стриптизерши, ставшей узнаваемой моделью благодаря съемкам в клипе Лудакриса What Them Girls Like (2008). Ее заметил Канье Уэст, после чего Эмбер снялась в рекламе обувной коллаборации рэпера с Louis Vuitton, а также стала его новой дамой сердца. Роман продлился пару лет, но при этом хорошо запомнился поклонникам поп-культуры.
Эмбер также появлялась в клипах Ники Минаж, Wiz Khalifa, с которым ее даже связывали узы брака с 2013 по 2016 год, и многих других артистов. Халифа же помог Роуз с началом ее музыкальной карьеры, поучаствовав в создании дебютного сингла Fame (2012).
Важно понимать, что, хоть стриптиз и был популярным способом заработка среди «лисиц», далеко не все из них начинали именно с этого дела. Например, Роза Акоста занималась классическим балетом, Миган Гуд с детства снималась в кино и сериалах, а Мелисса Форд до модельной карьеры изучала судебную психологию в Йоркском университете. Однако это не уберегло девушек от общественной критики. Артистов и «лисиц» обвиняли в якобы пособничестве социальной деградации темнокожих женщин, укреплению стереотипов об их распущенности и гиперсексуальности.
Ситуацию в определенной мере сбалансировало появление рэп-исполнительниц, которые в своих видео и выступлениях транслировали позицию уверенных в себе, раскрепощенных женщин. В таком случае яркая сексуальность становилась скорее плюсом, поскольку она стала олицетворять силу и успех девушки. Ники Минаж в своем образе королевы хип-хопа и массовка из красивых дам, вьющихся вокруг рэперов, все же выглядят совершенно по-разному, хоть и в обоих случаях горячо. При этом Ники тоже неоднократно доставалось: за откровенный образ рэпершу называли «лисицей».
До сих пор девушки остаются одним из важнейших атрибутов рэп-клипов, несмотря на многочисленные рассуждения об унижении женщин и даже исследования вроде работы Трэйси Денин Шарпли-Уайтинг Pimps Up, Ho’s Down (2007). Однако мир претерпел массу изменений со времен нулевых и тем более 80-х, и с учетом феминистской повестки шансы увидеть в клипе женщину, которой не нравится то, что она делает, крайне невелики.
Бесспорно, подобные роли извивающихся красоток не назовешь главными или несущими некую интеллектуальную ценность, но с другой стороны — какая разница, что делают эти модели и танцовщицы, если им это действительно нравится и это их выбор?
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