Video vixen, hip-hop honey или video girl: как женщины стали неотъемлемой частью клипов рэперов

Похожая история была и у Эмбер Роуз — стриптизерши, ставшей узнаваемой моделью благодаря съемкам в клипе Лудакриса What Them Girls Like (2008). Ее заметил Канье Уэст, после чего Эмбер снялась в рекламе обувной коллаборации рэпера с Louis Vuitton, а также стала его новой дамой сердца. Роман продлился пару лет, но при этом хорошо запомнился поклонникам поп-культуры.