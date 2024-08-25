Массовую охоту на кабана и оленя в Ростовской области откроют 1 сентября

Уже с 1 сентября в Ростовской области можно будет выходить на охоту на кабана и некоторые виды оленей. Информация об открытии сезона охоты на копытных животных на Дону опубликована на портале правовой информации правительства региона.
Так, с 1 сентября и до 28 февраля разрешена охота на кабана. В то же время ее откроют и на благородного оленя, а также пятнистого оленя, лань и лося. При этом на взрослых самцов охота продлится месяц — до 30 сентября.
Помимо копытных с 7 сентября и до первого воскресенья декабря можно охотиться на куропатку. А с 10 сентября и до 28 февраля снимут запрет и на ондатру.
Напомним, с 1 августа в регионе позволено охотиться на волков и шакалов. Сезон продлится в течение восьми месяцев, до 31 марта. А с пятого августа и до конца февраля — на перепелов, голубей и горлиц. С 10 августа и до конца года можно охотиться с подружейными собаками на водоплавающую дичь.