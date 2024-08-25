На станции «Площадь 1905 года» заменили входные турникеты. Об этом сообщили в телеграм-канале «Метро Екатеринбурга». В сообщении утверждается, что до конца года обновления ждут еще три станции.
— Сегодня ночью были заменены турникеты на выход со станции «Площадь 1905 года». До конца 2024 года турникеты на выход установят на станциях: «Геологическая», «Динамо», «Уральская». На остальных станциях — в следующем году, — говорится в сообщении.
Ранее директор метрополитена Андрей Панаиотиди заявлял, что на строительство двух новых станций второй ветки требуется 90 миллиардов рублей.
— Все зависит от финансирования. Город и область за счет своих средств метро не построит, бюджет просто не выдержит. Когда говорят об 11 станциях второй линии, звучит цифра в 90 миллиардов рублей. А ведь бюджет Свердловской области — 260 миллиардов. Екатеринбурга — 48 миллиардов. Нужно федеральное участие, — рассказывал Андрей Панаиотиди в эфире радио «Комсомольская правда» (92,3FM).