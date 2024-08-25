Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Некоторым категориям красноярцев увеличат зарплаты

К ним относятся сотрудники федеральных организаций.

Источник: Наш Красноярский край

Глава российского кабинета министров Михаил Мишустин подписал постановление об индексации заработных плат работникам федеральных государственных учреждений. Повышение произойдет 1 октября и составит 5,1 процента.

К федеральным государственным учреждениям относятся те, учредителями которых выступают федеральные органы власти. Это, например, могут быть:

— крупные медицинские клиники и институты федерального подчинения;

— аналогичные организации науки и культуры;

— федеральные вузы;

— учреждения медико-социальной экспертизы.

Одновременно с ними зарплата будет проиндексирована работникам федеральных ведомств, которые государственными служащими не являются (ими могут быть, например, водители в соответствующих учреждениях). Это же повышение коснется и гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений силовых федеральных органов власти.