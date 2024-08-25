Некоторым категориям красноярцев увеличат зарплаты

Одновременно с ними зарплата будет проиндексирована работникам федеральных ведомств, которые государственными служащими не являются (ими могут быть, например, водители в соответствующих учреждениях). Это же повышение коснется и гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений силовых федеральных органов власти.