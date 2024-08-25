Некоторым категориям красноярцев увеличат зарплаты

Глава российского кабинета министров Михаил Мишустин подписал постановление об индексации заработных плат работникам федеральных государственных учреждений. Повышение произойдет 1 октября и составит 5,1 процента.
К федеральным государственным учреждениям относятся те, учредителями которых выступают федеральные органы власти. Это, например, могут быть:
— крупные медицинские клиники и институты федерального подчинения;
— аналогичные организации науки и культуры;
— федеральные вузы;
— учреждения медико-социальной экспертизы.
Одновременно с ними зарплата будет проиндексирована работникам федеральных ведомств, которые государственными служащими не являются (ими могут быть, например, водители в соответствующих учреждениях). Это же повышение коснется и гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений силовых федеральных органов власти.