Первый энергоблок Ростовской АЭС был подключён к сети

Об этом сообщили в «Росэнергоатоме».
После проверки оборудования и устранения неполадки на турбине вечером 24 августа энергоблок был готов к работе.
На утро 25 августа энергоблок работает с номинальной нагрузкой в соответствии с диспетчерским графиком.
Энергоблоки № 1, 3 и 4 функционируют в штатном режиме. Энергоблок № 2 находится на плановом ремонте, который начался 24 июля и продлится некоторое время.
Радиационный фон как на территории атомной станции, так и в окрестностях не изменился и остаётся на уровне, соответствующем нормальной работе станции. Он не превышает естественные фоновые значения.