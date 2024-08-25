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Первый энергоблок Ростовской АЭС был подключён к сети

25 августа первый энергоблок Ростовской АЭС был подключён к сети.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в «Росэнергоатоме».

После проверки оборудования и устранения неполадки на турбине вечером 24 августа энергоблок был готов к работе.

На утро 25 августа энергоблок работает с номинальной нагрузкой в соответствии с диспетчерским графиком.

Энергоблоки № 1, 3 и 4 функционируют в штатном режиме. Энергоблок № 2 находится на плановом ремонте, который начался 24 июля и продлится некоторое время.

Радиационный фон как на территории атомной станции, так и в окрестностях не изменился и остаётся на уровне, соответствующем нормальной работе станции. Он не превышает естественные фоновые значения.

энергетика