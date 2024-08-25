В Прикамье ищут подрядчика на строительство ледовой арены в Кунгуре

Как указано в техзадании, спортивный комплекс разместится на участке площадью 7,9 тыс. кв. метров. Ледовый дворец спорта будет предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий по хоккею и фигурному катанию, а также для массовых катаний на коньках. Подрядчику необходимо предусмотреть возможность посещения ледового объекта единовременно 50 человек.