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В Прикамье ищут подрядчика на строительство ледовой арены в Кунгуре

На проектирование и возведение объекта выделили 282,6 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Кунгуре Пермского края планируют возвести новый ледовый дворец спорта. Соответствующий конкурс по поиску подрядчика для проектирования и строительства объекта объявлен на портале госзакупок. Начальная стоимость работ составляет 282,6 млн рублей. Финансирование проекта предполагается за счет бюджетов региона и округа.

Как указано в техзадании, спортивный комплекс разместится на участке площадью 7,9 тыс. кв. метров. Ледовый дворец спорта будет предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий по хоккею и фигурному катанию, а также для массовых катаний на коньках. Подрядчику необходимо предусмотреть возможность посещения ледового объекта единовременно 50 человек.

Начать работы намерены с 20 сентября текущего года. Возвести крытый ледовый комплекс и сдать его в эксплуатацию планируется в декабре 2025 года.

строительство