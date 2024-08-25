180 жителей села Казачинское встретились с губернатором Иркутской области

24 августа Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области, встретился с жителями Казачинско-Ленского района. Собрание регионального правительства и местных жителей состоялось в селе Казачинское. Кстати, участие приняли 180 сибиряков. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Приангарья.
— Это мой шестой приезд в Казачинско-Ленский район, — отметил Игорь Кобзев. Какие-то вопросы, обсуждаемые в предыдущие разы, мы уже решили, над чем-то продолжаем работу. Сегодня дал поручение профильным министрам детально проработать все озвученные проблемы, выехать, посмотреть, встретиться с жителями на местах. Работа непростая, район отдаленный, но все озвучиваемые сложности находятся в фокусе нашего постоянного внимания.
Одной из обсуждаемых тем во время встречи стало состояние дорог. Так, Игорь Кобзев озвучил министерству транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области поручения. Их главная цель — обеспечить безопасную и комфортную транспортную доступность.