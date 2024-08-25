180 жителей села Казачинское встретились с губернатором Иркутской области

— Это мой шестой приезд в Казачинско-Ленский район, — отметил Игорь Кобзев. Какие-то вопросы, обсуждаемые в предыдущие разы, мы уже решили, над чем-то продолжаем работу. Сегодня дал поручение профильным министрам детально проработать все озвученные проблемы, выехать, посмотреть, встретиться с жителями на местах. Работа непростая, район отдаленный, но все озвучиваемые сложности находятся в фокусе нашего постоянного внимания.