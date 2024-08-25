В Самарской области проверили готовность образовательных организаций к новому учебному году

Так, в Кинельском, Челно-Вершинском и Клявлинском районах сотрудники полиции, входящие в состав комиссии, разъяснили порядок оформления уголков и специализированных площадок для практических занятий. Особое внимание обратили на наличие и ведение Паспорта дорожной безопасности, схем безопасного маршрута «дом-школа-дом» и других необходимых документов, для учебно-воспитательного процесса по преподаванию Правил дорожного движения.