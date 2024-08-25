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В Красноярске открылся новый пункт переработки шин

Сейчас в Красноярске и его окрестностях действуют четыре пункта переработки шин.

Источник: Комсомольская правда

Министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин рассказал в своем телеграм-канале, что в окрестностях Красноярска появился новый пункт приема старых шин.

Точного адреса пункта нет, ориентир — магазин «Гриффин» на 15-ом километре Енисейского тракта. За магазином надо повернуть направо и проехать примерно 100 метров.

Есть еще три пункта переработки:

— «АртСтэп» в Березовке на Щорса, 8 В, телефон: +7 902−990−1563, +7 902−990−0106;

— «Вторшина», на территории Сантехнического завода, Айвазовского, 6, телефон: +7 983−293−1927;

— «ВипВижин», Красной Звезды, 1, заезжать с Дубровинского, телефон: 280−50−12.

Для физлиц в указанных пунктах прием шин на переработку бесплатный, но в некоторых случаях есть ограничения по их количеству, эту информацию можно уточнить по телефону.

экология