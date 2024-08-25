Как волгоградцам следует вести себя при встрече с ежом

В Волгоградской области летом в парках, дворах да и прямо на улице, особенно вечером, нередко можно увидеть колючего зверька или даже целую семейку. Но следует помнить правила поведения при общении с этим животным.
Стоит помнить, что, несмотря на милый вид, ежик все-таки не игрушка, а зверь.
Ежиков нельзя трогать руками — животные могут быть переносчиками паразитов, инфекций, бешенства. Укол иголок может спровоцировать аллергическую реакцию.
Если возникла необходимость взять ежа в руки, надо обязательно надевать перчатки. Потом их надо постирать и продезинфицировать.
Кстати, ежи не носят на спине яблоки и грибы, как их рисуют на картинках, поэтому не надо пытаться что-то прикрепить к иголкам животного. Ежи не никогда делают запасов и едят добычу сразу.
Также нежелательно пытаться покормить ежиков, особенно молоком. Для них это яд. Также не стоит давать им каши, хлеб, конфеты, печенье и др. Можно угостить зверька вареной курицей, яйцом или яблоком.
Домой брать ежа также не рекомендуется.