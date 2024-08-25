Погода на море 25 августа: на всём побережье Калининградской области купаться разрешено

В воскресенье, 25 августа, отдых на воде разрешён во всей Калининградской области. «Клопс» получил информацию от спасателей.
Температура воды составляет около +20−21 на всех пляжах области, за исключением Светлогорска (+18). Сильного волнения на море не наблюдается. Что касается данных по каждому курортному городу, спасатели сообщают следующее:
Балтийск: Жёлтый флаг, купаться разрешено;Зеленоградск: Флага нет, купание разрешено;Пионерский: Флага нет, купание разрешено;Светлогорск: Жёлтый флаг, купаться разрешено.
Информация актуальна на момент публикации.
В Калининградской области в воскресенье, 25 августа, с точки зрения погоды ожидается контрастный день.