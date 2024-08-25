Гранты на 14,5 млн руб получат 32 жителя Иркутской области

В настоящее время открыт прием заявок на конкурс «Росмолодежь. Гранты 2 сезон». И завершится он 12 сентября. Участниками конкурса могут стать жители России в возрасте от 14 до 35 лет (включительно). Всего в конкурсе 18 номинаций. Однако для участия можно выбрать только одну. Стоит отметить, что предельная сумма гранта, предоставляемого физическому лицу, признанному победителем конкурса, составляет не более одного миллиона рублей.