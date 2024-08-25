Гранты на 14,5 млн руб получат 32 жителя Иркутской области

Подведены итоги конкурса «Росмолодежь. Гранты 1 сезон». Стало известно, что 26 сибиряков получат финансовую поддержку. А еще шесть местных жителей одержали победу в состязании «Росмолодежь. Гранты: Микрогранты». Общая сумма поддержки составит 14,5 млн руб. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Иркутской области.
— Наша молодежь всегда отличалась инициативностью и стремлением к изменениям, их социальные проекты, выигравшие гранты, внесут реальный вклад в развитие Приангарья, — сказала министр по молодежной политике региона Маргарита Цыганова.
В настоящее время открыт прием заявок на конкурс «Росмолодежь. Гранты 2 сезон». И завершится он 12 сентября. Участниками конкурса могут стать жители России в возрасте от 14 до 35 лет (включительно). Всего в конкурсе 18 номинаций. Однако для участия можно выбрать только одну. Стоит отметить, что предельная сумма гранта, предоставляемого физическому лицу, признанному победителем конкурса, составляет не более одного миллиона рублей.