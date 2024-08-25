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«Крымэнерго»: в Симферополе на 11 улицах отключат электричество 26 августа

В Симферополе на 11 улицах отключат свет 26 августа.

Источник: Комсомольская правда

26 августа Симферополь частично останется без электричества. В пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго» объяснили, что из-за ремонтных работ не будет света на 11 улицах, двух тупиках, одном переулке и в 8 садовых товариществ Каменки. В компании отметили, что по этим же адресам запланировали отключение света и на 27 августа.

Где в столице Крыма не будет электроэнергии с 8.00 до 17.00:

улица Алиме Абденнановой, 83−91;

улица Хыдырлез, 4−10, 1−7;

улица Усеин Заде, 3А-11;

тупик Шелляле, 2−7;

улица Сельская, 98−128;

улица Тейфука, 1А;

тупик Бекира Аметова, 1;

улица Целинная, 24−74, 29−71;

улица Димитрова, 38−74, 33−73;

улица Севастопольская, 202−250а, 243−247;

улица Димитрова, 22−36, 19−31;

переулок Ключевой, 2−22, 1−21;

улица Целинная, 2−22, 3−29;

улица Бела Куна, 5−7;

Каменский массив — садовые товарищества: «Восход», «Здоровье», «Уют», «Уют 1», «Мелиоратор», «Лаванда», «Вымпел», «Трикотажник».

ЖКХ