«Крымэнерго»: в Симферополе на 11 улицах отключат электричество 26 августа

26 августа Симферополь частично останется без электричества. В пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго» объяснили, что из-за ремонтных работ не будет света на 11 улицах, двух тупиках, одном переулке и в 8 садовых товариществ Каменки. В компании отметили, что по этим же адресам запланировали отключение света и на 27 августа.