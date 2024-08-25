«Крымэнерго»: в Симферополе на 11 улицах отключат электричество 26 августа

26 августа Симферополь частично останется без электричества. В пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго» объяснили, что из-за ремонтных работ не будет света на 11 улицах, двух тупиках, одном переулке и в 8 садовых товариществ Каменки. В компании отметили, что по этим же адресам запланировали отключение света и на 27 августа.
Где в столице Крыма не будет электроэнергии с 8.00 до 17.00:
улица Алиме Абденнановой, 83−91;
улица Хыдырлез, 4−10, 1−7;
улица Усеин Заде, 3А-11;
тупик Шелляле, 2−7;
улица Сельская, 98−128;
улица Тейфука, 1А;
тупик Бекира Аметова, 1;
улица Целинная, 24−74, 29−71;
улица Димитрова, 38−74, 33−73;
улица Севастопольская, 202−250а, 243−247;
улица Димитрова, 22−36, 19−31;
переулок Ключевой, 2−22, 1−21;
улица Целинная, 2−22, 3−29;
улица Бела Куна, 5−7;
Каменский массив — садовые товарищества: «Восход», «Здоровье», «Уют», «Уют 1», «Мелиоратор», «Лаванда», «Вымпел», «Трикотажник».