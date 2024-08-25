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В Ростове ограничено движение по улице Московской с 25 августа

На Московской улице в Ростове ограничили проезд из-за ремонта водопровода.

Источник: Комсомольская правда

С воскресенья, 25 августа, в Ростове-на-Дону ограничено движение транспорта по улице Московской. Об этом сообщили в Департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения городской администрации.

— В связи с переносом сроков выполнения работ по реконструкции водопроводной линии по улице Московская будет ограничено движение транспортных средств по улице Московской на участке от Доломановского переулка до Островского с северной стороны, — рассказали в департаменте.

Как уточняют в администрации, до завершения ремонтных работ на этом участке длиной в три квартала организовано одностороннее движение в восточном направлении, в сторону переулка Островского.

— Также движение транспортных средств будет ограничено по Московской улице на участке от переулка Островского до проспекта Буденновского с южной стороны. А еще прекращено движение любого транспорта кроме общественного по улице Станиславского — от Островского до Братского переулка.

Все эти ограничения вводятся сегодня и, по планам, будут действовать до 10 октября.