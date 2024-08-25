Более 65 пар поженились на станции «Маяковская» за три года

«Проект мэра Москвы “Новые адреса счастья” был запущен пять лет назад. За это время сотни счастливых пар связали свою судьбу в самых необычных и красивых местах столицы. Молодожены заключали браки на высоте небоскребов делового центра “Москва-Сити”, на фоне аквариума, в старинных усадьбах и даже в ледяной пещере. В 2021 году одной из таких площадок стала станция метро “Маяковская”, которая очень быстро набрала популярность среди пар. Ежегодно для церемоний мы выбираем красивые даты, в этом году это 04.02.2024, 24.03.2024, 07.07.2024, 18.08.2024. В 2024 году узами брака на самой красивой станции Московского метрополитена связали себя 18 пар. Влюбленные заблаговременно планировали церемонию и подавали заявления еще в декабре 2023 года», — приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.