Более 65 пар поженились на станции «Маяковская» за три года

«Проект мэра Москвы “Новые адреса счастья” был запущен пять лет назад. За это время сотни счастливых пар связали свою судьбу в самых необычных и красивых местах столицы. Молодожены заключали браки на высоте небоскребов делового центра “Москва-Сити”, на фоне аквариума, в старинных усадьбах и даже в ледяной пещере. В 2021 году одной из таких площадок стала станция метро “Маяковская”, которая очень быстро набрала популярность среди пар. Ежегодно для церемоний мы выбираем красивые даты, в этом году это 04.02.2024, 24.03.2024, 07.07.2024, 18.08.2024. В 2024 году узами брака на самой красивой станции Московского метрополитена связали себя 18 пар. Влюбленные заблаговременно планировали церемонию и подавали заявления еще в декабре 2023 года», — приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
Как отмечается, перед торжеством платформу «Маяковской» украшают, устанавливают на ней свадебную арку. Саму церемонию сопровождают два поезда — «Номерной» и современный состав «Москва-2024».
Сделать свой праздник уникальным может любая пара. Для этого нужно выбрать в качестве площадки для заключения брака станцию метро «Маяковская».
«В рамках проекта Сергея Собянина “Новые адреса счастья” мы предоставляем столичным влюбленным необычные площадки для церемоний заключения брака. С 2021 года на станции “Маяковская” поженились 66 пар. Свадьбы в метро традиционно проходят по ночам, это сделано для того, чтобы не мешать пассажирам и создать для молодоженов особую атмосферу», — приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Как указано, одними из первых там поженились Екатерина и Максим Козловы. Церемония прошла в 2021 году. «Больше всего нам запомнился момент, когда мы шли по вестибюлю под марш Мендельсона. Это было очень торжественно», — поделилась впечатлениями Екатерина Козлова.
Еще одна пара, Виталий и Анна Черниковы, тоже поженились на «Маяковской» в 2021 году. Супруги рассказали, что эту площадку они выбрали, поскольку хотели сыграть свадьбу в необычном месте. Изначально местом проведения торжества была выбрана Останкинская телебашня, однако им хотелось заключить брак поскорее, потому после открытия площадки в метро они выбрали ее.
Уточняется, что подать заявление на проведение торжественной церемонии на станции метро «Маяковская» можно на портале mos.ru, а также во Дворце бракосочетания № 1.