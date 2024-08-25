Глава Екатеринбурга поучаствовал в «Тобольском марафоне»

«Вы знаете, это огромное удовольствие, атмосфера, дух. Все-таки это исторический город с большими традициями. Трасса очень живописная вокруг Тобольского кремля. Мы получили истинное удовольствие от того, что приняли участие в этом мероприятии, зарядились энергией, начали утро со спорта, с бега. Поэтому я хочу пожелать всем любителям бега легких ног, как говорят легкоатлеты, положительных эмоций и заниматься спортом», — сказал Орлов, который в 1993—2005 гг. служил в органах МВД, после чего занимал руководящие должности в мэриях Тобольска и Тюмени.