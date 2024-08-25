Более 200 тысяч мальков осетра выпустили в реку Дон в Ростовской области

— По углублению дна на Азово-Донском морском канале, Таганрогском подходном канале и подходам к гидротехническим сооружениям порта Таганрог в 2022 году, на акватории морского порта Ейск с 2020 по 2022 годы, а также в 2023 году при углублении дна в морском порту Таганрога для создания плавучего причала.