Более 200 тысяч мальков осетра выпустили в реку Дон в Ростовской области

В Ростовской области в реку дон выпустили более 200 тысяч мальков русского осетра. Молодь попала в водоем ниже Цимлянского гидроузла. Об этом сообщает организатор — Азовское управление Азово-Черноморского бассейнового филиала «Росморпорт».
— Молодь осетра средней навеской не менее 2,5 грамма в количестве 204 тысяч штук по заказу филиала была выращена на специальных рыбоводческих заводах более чем за 7,5 миллиона рублей, — рассказали в организации.
Как отметили в управлении, выпуск молоди первый в этом году. Его провели для возмещения ущерба водным биоресурсам и среде их обитания из-за целого комплекса работ.
— По углублению дна на Азово-Донском морском канале, Таганрогском подходном канале и подходам к гидротехническим сооружениям порта Таганрог в 2022 году, на акватории морского порта Ейск с 2020 по 2022 годы, а также в 2023 году при углублении дна в морском порту Таганрога для создания плавучего причала.
Также в управлении добавили, что мальков выпустили в присутствии представителей государственных контрольно-надзорных органов, — добавили в организации.