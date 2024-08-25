Лидер «Коррозии металла» выдвинулся кандидатом в мэры Химок

«Вчера я дал согласие баллотироваться на должность мэра города Химок как кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения. Мое заявление приняли председатель и секретарь территориальной избирательной комиссии Химок», — рассказал Сергей Троицкий ТАСС.
В своем заявлении в избирком Сергей Троицкий указал местом работы фонд содействия музыкальному развитию и патриотическому воспитанию молодежи «Корпорация тяжелого рока». Его должность, согласно документу, — музыкальный руководитель и участник рок-группы «Коррозия металла».
В России осенью пройдут очередные региональные и муниципальные выборы, а также другие выборные кампании, включая выборы депутатов законодательных органов и довыборы в Госдуму. В Московской области состоятся основные выборы депутатов муниципальных Советов в 25 городских округах, а также довыборы в Химках, Подольске, Наро-Фоминске и в Пушкинском по пятимандатному избирательному округу.
Сергею Троицкому 58 лет. Он неоднократно баллотировался на разного рода выборах. В качестве кандидата он регистрировался на выборах мэра поселка Запрудня, Жуковского и Новосибирска. В 2013 году музыкант подал документы в порядке самовыдвижения на досрочные выборы мэра Москвы, однако не был допущен из-за отсутствия необходимого числа подписей.