Лидер «Коррозии металла» выдвинулся кандидатом в мэры Химок

В России осенью пройдут очередные региональные и муниципальные выборы, а также другие выборные кампании, включая выборы депутатов законодательных органов и довыборы в Госдуму. В Московской области состоятся основные выборы депутатов муниципальных Советов в 25 городских округах, а также довыборы в Химках, Подольске, Наро-Фоминске и в Пушкинском по пятимандатному избирательному округу.