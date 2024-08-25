«Мы с ней обе старенькие»: Как 85-летняя жительница Белгородской области уехала в Ростов с собачкой и едва не осталась на улице

В 80-х годах семья с двумя детьми переехала в Мариуполь, где министерство обороны России выделило офицеру квартиру. Однако радость новоселья не продлилась долго: Сергей Глущенко скончался от смертельной дозы облучения, которую получил во время ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Светлана осталась с дочками двенадцати и шести лет. Они выросли, получили профессию, создали собственные семьи и разъехались. Женщина осталась жить в Мариуполе вместе с котиком по кличке Сэм, которого ей подарила дочь.