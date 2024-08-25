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«Мы с ней обе старенькие»: Как 85-летняя жительница Белгородской области уехала в Ростов с собачкой и едва не осталась на улице

85-летняя пенсионерка готова была ночевать на улице в Ростове, лишь бы не бросать собаку.
Источник: Комсомольская правда

Лилия Михайловна Георгиева и подумать не могла, что уже в преклонном возрасте вынужденно вернется в Ростов. Вместе с жительницей Белгорода тяготы пути разделила ее собачка породы той-терьер. «Мы с Лаймой обе старенькие, можно сказать ровесницы: мне 85, ей тринадцать», — говорит пенсионерка.

ПОБЛИЖЕ К ДЕТЯМ.

Лилия Михайловна родилась в Ростове и прожила здесь 40 лет. Работала экономистом в разных сельскохозяйственных организациях, в том числе на птицефабрике. Она с гордостью вспоминает, как поставляла куриные яйца по всему Советскому Союзу!

В Ростове женщина вышла замуж и родила дочь. К несчастью, рано овдовела — супруг «сгорел» от рака в 43 года.

— В Белгородской области у меня жил отец. Когда он заболел, дочь уехала его досматривать. После смерти дедушки, осталась жить в его квартире. В 2013 году переехала и я: хотелось быть поближе к дочери и внучке.

Лилия Михайловна даже не могла представить, что на старости лет будет опасаться за свою жизнь.

— В моем поселке силы ПВО сбивали украинские ракеты. В такие моменты мы с Лаймой бежали в санузел. Там нет окон, а значит и риска пораниться осколками стекол. Она запрыгивала ко мне на руки и тряслась. Выли сирены, выла собака… Все это казалось страшным сном.

Как и другие вынужденные переселенцы, бывшая ростовчанка получает гуманитарную помощь Мария ГИЧЕНКО

ТОЛЬКО БЕЗ СОБАКИ!

Внучка настояла на том, чтобы бабушка эвакуировалась. Сама она не могла уехать — четырехлетний сын — правнук Лилии Михайловны — перенес сложную операцию, и ему предстояло долгое восстановление.

Пожилой женщине тоже было нелегко отправиться в путь — она страдала тромбофлебитом. И все-таки пенсионерка поддалась уговорам родных. В бинтах после операции, с минимумом вещей и любимой собачкой Лилия Михайловна поехала на автобусе в Ростов.

— Я и раньше приезжала из Белгорода в родной город. У меня была сильная ностальгия. Снимала квартиру напротив дома, где раньше жила, встречалась с друзьями. Сейчас в живых никого уже не осталось.

Лилия Михайловна приехала в Ростов в два часа ночи и тут выяснилось, что идти ей некуда. Внучка звонила по разным объявлениям, чтобы снять бабушке квартиру, однако никто не хотел пускать жильца с собакой.

— Я решила, что лучше переночуем здесь, на улице, но вместе!

К счастью, выход нашелся. Один собственник сдавал жилье посуточно и согласился пустить пожилую женщину с собачкой до утра за тысячу рублей. А уже на следующий день пенсионерке удалось снять скромную коммуналку.

Лилия Михайловна мужественно переносит тяготы эвакуации Мария ГИЧЕНКО

КОТИКА ПОДАРИЛА ДОЧЬ.

Похожая история произошла с беженкой из Мариуполя, которая предпочла терпеть лишения, но не расставаться со своим котом.

Светлана Николаевна Глущенко — тоже наша землячка, она выросла в Новочеркасске. Вышла замуж за военного и большую часть жизни работала фельдшером на «скорой».

В 80-х годах семья с двумя детьми переехала в Мариуполь, где министерство обороны России выделило офицеру квартиру. Однако радость новоселья не продлилась долго: Сергей Глущенко скончался от смертельной дозы облучения, которую получил во время ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Светлана осталась с дочками двенадцати и шести лет. Они выросли, получили профессию, создали собственные семьи и разъехались. Женщина осталась жить в Мариуполе вместе с котиком по кличке Сэм, которого ей подарила дочь.

Беженка из Мариуполя предпочла терпеть лишения, но не бросать кота Мария ГИЧЕНКО

ДЕЛИЛИ КУСОЧКИ ХЛЕБА.

24 февраля 2022 года женщина возвращалась со смены на автобусе.

— На полпути водитель остановился и объявил по громкой связи, что дальше не поедет и нам не советует. Кругом грохотали снаряды.

Светлана Николаевна вернулась домой пешком, кот бросился навстречу хозяйке и вцепился в нее от страха.

— Сначала мы, как и все, пережидали обстрелы в подвалах. Но здания рушились, погребая под собой людей. Выбраться из-под завалов было невозможно. Поэтому во время «прилетов» мы ползли в санузел или тамбур. Сэм — у меня под грудью.

Добыть что-то съестное было непросто. Нацисты взламывали двери в магазинах, выносили продукты, а потом — поджигали. Питались чем придется. Отощавший кот делил с хозяйкой скудный паек: жадно набрасывался на хлеб, сухари и даже конфеты.

Жизнь Светланы Николаевны потихоньку налаживается из архива героя публикации.

«КОТА ПРИДЕТСЯ ОТДАТЬ…».

С большим трудом Светлана Николаевна эвакуировалась в поселок Донской под родным Новочеркасском. Позвонила на «горячую линию» помощи беженцам. Оператор ответил, что ей готовы предоставить жилье в пункте временного размещения, но кота придется кому-то отдать.

Пенсионерка не смогла бросить друга и решила снять квартиру.

— Денег не было. Гривны на рубли никто не менял. Чтобы заплатить за жилье, пришлось сдать в ломбард обручальное кольцо и цепочку. Крестик я оставила.

Светлана Николаевна говорит, что от голода их с котом спасли неравнодушные люди. Среди них — дедушка-рыбак, с которым женщина познакомилась у водоема.

— Он поделился со мной пойманной рыбой, а на следующий день подарил удочку. Так я стала добывать пропитание для нас с Сэмом. А еще собирала фрукты на заброшенных дачах и получала продукты в церковном гуманитарном пункте.

После публикации в «Комсомолке» женщине стали помогать и читатели.

— Люди присылали по 200−300 рублей, но для меня это было целым состоянием!

Сейчас жизнь Светланы Николаевны потихоньку налаживается. Они с котом вернулись в Мариуполь. Женщина трудится на подстанции «скорой помощи», ее дом почти отремонтировали. Сэм поправился и стал гораздо спокойней.

Эти истории показывают, что даже в самой тяжелой ситуации нужно оставаться человеком, чтобы повстречать на своем пути добрых людей.

Хозяйка и кот благодарны добрым людям, которые помогли им выжить в голодные времена из архива героя публикации.