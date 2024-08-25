«Мы с ней обе старенькие»: Как 85-летняя жительница Белгородской области уехала в Ростов с собачкой и едва не осталась на улице

Лилия Михайловна Георгиева и подумать не могла, что уже в преклонном возрасте вынужденно вернется в Ростов. Вместе с жительницей Белгорода тяготы пути разделила ее собачка породы той-терьер. «Мы с Лаймой обе старенькие, можно сказать ровесницы: мне 85, ей тринадцать», — говорит пенсионерка.
ПОБЛИЖЕ К ДЕТЯМ.
Лилия Михайловна родилась в Ростове и прожила здесь 40 лет. Работала экономистом в разных сельскохозяйственных организациях, в том числе на птицефабрике. Она с гордостью вспоминает, как поставляла куриные яйца по всему Советскому Союзу!
В Ростове женщина вышла замуж и родила дочь. К несчастью, рано овдовела — супруг «сгорел» от рака в 43 года.
— В Белгородской области у меня жил отец. Когда он заболел, дочь уехала его досматривать. После смерти дедушки, осталась жить в его квартире. В 2013 году переехала и я: хотелось быть поближе к дочери и внучке.
Лилия Михайловна даже не могла представить, что на старости лет будет опасаться за свою жизнь.
— В моем поселке силы ПВО сбивали украинские ракеты. В такие моменты мы с Лаймой бежали в санузел. Там нет окон, а значит и риска пораниться осколками стекол. Она запрыгивала ко мне на руки и тряслась. Выли сирены, выла собака… Все это казалось страшным сном.
ТОЛЬКО БЕЗ СОБАКИ!
Внучка настояла на том, чтобы бабушка эвакуировалась. Сама она не могла уехать — четырехлетний сын — правнук Лилии Михайловны — перенес сложную операцию, и ему предстояло долгое восстановление.
Пожилой женщине тоже было нелегко отправиться в путь — она страдала тромбофлебитом. И все-таки пенсионерка поддалась уговорам родных. В бинтах после операции, с минимумом вещей и любимой собачкой Лилия Михайловна поехала на автобусе в Ростов.
— Я и раньше приезжала из Белгорода в родной город. У меня была сильная ностальгия. Снимала квартиру напротив дома, где раньше жила, встречалась с друзьями. Сейчас в живых никого уже не осталось.
Лилия Михайловна приехала в Ростов в два часа ночи и тут выяснилось, что идти ей некуда. Внучка звонила по разным объявлениям, чтобы снять бабушке квартиру, однако никто не хотел пускать жильца с собакой.
— Я решила, что лучше переночуем здесь, на улице, но вместе!
К счастью, выход нашелся. Один собственник сдавал жилье посуточно и согласился пустить пожилую женщину с собачкой до утра за тысячу рублей. А уже на следующий день пенсионерке удалось снять скромную коммуналку.
КОТИКА ПОДАРИЛА ДОЧЬ.
Похожая история произошла с беженкой из Мариуполя, которая предпочла терпеть лишения, но не расставаться со своим котом.
Светлана Николаевна Глущенко — тоже наша землячка, она выросла в Новочеркасске. Вышла замуж за военного и большую часть жизни работала фельдшером на «скорой».
В 80-х годах семья с двумя детьми переехала в Мариуполь, где министерство обороны России выделило офицеру квартиру. Однако радость новоселья не продлилась долго: Сергей Глущенко скончался от смертельной дозы облучения, которую получил во время ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Светлана осталась с дочками двенадцати и шести лет. Они выросли, получили профессию, создали собственные семьи и разъехались. Женщина осталась жить в Мариуполе вместе с котиком по кличке Сэм, которого ей подарила дочь.
ДЕЛИЛИ КУСОЧКИ ХЛЕБА.
24 февраля 2022 года женщина возвращалась со смены на автобусе.
— На полпути водитель остановился и объявил по громкой связи, что дальше не поедет и нам не советует. Кругом грохотали снаряды.
Светлана Николаевна вернулась домой пешком, кот бросился навстречу хозяйке и вцепился в нее от страха.
— Сначала мы, как и все, пережидали обстрелы в подвалах. Но здания рушились, погребая под собой людей. Выбраться из-под завалов было невозможно. Поэтому во время «прилетов» мы ползли в санузел или тамбур. Сэм — у меня под грудью.
Добыть что-то съестное было непросто. Нацисты взламывали двери в магазинах, выносили продукты, а потом — поджигали. Питались чем придется. Отощавший кот делил с хозяйкой скудный паек: жадно набрасывался на хлеб, сухари и даже конфеты.
«КОТА ПРИДЕТСЯ ОТДАТЬ…».
С большим трудом Светлана Николаевна эвакуировалась в поселок Донской под родным Новочеркасском. Позвонила на «горячую линию» помощи беженцам. Оператор ответил, что ей готовы предоставить жилье в пункте временного размещения, но кота придется кому-то отдать.
Пенсионерка не смогла бросить друга и решила снять квартиру.
— Денег не было. Гривны на рубли никто не менял. Чтобы заплатить за жилье, пришлось сдать в ломбард обручальное кольцо и цепочку. Крестик я оставила.
Светлана Николаевна говорит, что от голода их с котом спасли неравнодушные люди. Среди них — дедушка-рыбак, с которым женщина познакомилась у водоема.
— Он поделился со мной пойманной рыбой, а на следующий день подарил удочку. Так я стала добывать пропитание для нас с Сэмом. А еще собирала фрукты на заброшенных дачах и получала продукты в церковном гуманитарном пункте.
После публикации в «Комсомолке» женщине стали помогать и читатели.
— Люди присылали по 200−300 рублей, но для меня это было целым состоянием!
Сейчас жизнь Светланы Николаевны потихоньку налаживается. Они с котом вернулись в Мариуполь. Женщина трудится на подстанции «скорой помощи», ее дом почти отремонтировали. Сэм поправился и стал гораздо спокойней.
Эти истории показывают, что даже в самой тяжелой ситуации нужно оставаться человеком, чтобы повстречать на своем пути добрых людей.
Хозяйка и кот благодарны добрым людям, которые помогли им выжить в голодные времена из архива героя публикации.