Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Linkin Park запустили таинственный 100-часовой обратный отсчет

В субботу, 24 августа, рок-группа Linkin Park опубликовала в своих социальных сетях загадочный 100-часовой таймер обратного отсчета. Фанаты предполагают, что так группа подогревает интерес к объявлению новой вокалистки, которая заменит покойного Честера Беннингтона.

Источник: Звук

В субботу, 24 августа, рок-группа Linkin Park опубликовала в своих социальных сетях загадочный 100-часовой таймер обратного отсчета. Фанаты предполагают, что так группа подогревает интерес к объявлению новой вокалистки, которая заменит покойного Честера Беннингтона.

Ранее участники Linkin Park обдумывали возможный тур в 2025 году, сообщает Billboard. Для воссоединения группы они надеялись найти вокалистку, которая заменила бы Честера Беннингтона, покончившего с собой в 2017-м.

О том, какую новость для слушателей приготовили Linkin Park, мы узнаем в среду, 28 августа, когда таймер закончит свой отсчет.

Также сейчас активно ходят слухи о воссоединении Oasis — еще одной культовой рок-группы.