Первый энергоблок Ростовской АЭС включили после обнаружения дефекта на турбине

— Энергоблок № 1 был включен в сеть в 17.:40 в субботу, 24 августа, после проверки оборудования и устранения дефекта на турбине. На утро 25 августа он несет номинальную нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком, — прокомментировали состояние оборудования на станции.