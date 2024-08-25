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Первый энергоблок Ростовской АЭС включили после обнаружения дефекта на турбине

Включен в сеть энергоблок № 1 Ростовской АЭС, который не работал из-за дефекта.

Источник: Комсомольская правда

Ростовская АЭС вернула в строй отключенный два дня назад из-за дефекта первый энергоблок. Об этом в воскресенье, 25 августа, сообщили в пресс-службе компании.

— Энергоблок № 1 был включен в сеть в 17.:40 в субботу, 24 августа, после проверки оборудования и устранения дефекта на турбине. На утро 25 августа он несет номинальную нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком, — прокомментировали состояние оборудования на станции.

Напомним, вечером в пятницу, 23 августа, стало известно об отключении оперативным персоналом первого энергоблока атомной станции при выявлении дефекта.

— Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации Ростовской АЭС нет. Энергоблоки № 1, 3 и 4 работают в штатном режиме. Энергоблок № 2 находится в плановом ремонте, — добавили в компании. — Радиационный фон на станции и вокруг не изменялся и не превышает естественных фоновых значений.