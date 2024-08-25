Дома отца ждали три дочери: штурмовик СВО из Бурятии погиб в госпитале из-за тяжелого ранения

49-летний штурмовик СВО из Бурятии погиб в госпитале из-за тяжелого ранения. «За ленточку» Бато Дамбиев отправился в августе 2023 года, заключив контракт с Министерством обороны РФ. На передовой под Донецком его распределили в состав штурмового подразделения мотострелковой бригады Приморского края. Однако 4 октября на линии боевого соприкосновения попал под минометный обстрел и получил множественные осколочные ранения. Долгое время сибиряк сражался за жизнь. Однако 30 июля 2024 года его не стало. Известно, что дома своего героя ждали мама, жена и три дочери.
— Бато Дамбиев родился 17 марта 1975 года в селе Кижинга, — рассказывают в администрации Кижингинского района. — У своих родителей он был единственным сыном. Сперва образование он получал в Кижингинской восьмилетней школы. Однако после переезда в Заиграевский район общее среднее образование Бато Цыренович получил в Первомаевской средней общеобразовательной школе, которую окончил в 1992 году.
После Бато отправился в армию для прохождения срочной службы. Там его распределили в военную часть Северобайкальска. Завершив службу, сибиряк вернулся на малую родину, где устроился сборщиком-клепальщиком четвертого разряда на завод агрегатной сборки.
— Был ответственным, трудолюбивым, исполнительным, обладал высокой работоспособностью, — рассказывают в администрации. — Постоянно повышал уровень своей квалификации, делился опытом работы с коллегами. Неоднократно назначался наставником для молодых рабочих. В коллективе пользовался уважением и авторитетом. Имел добродушный и отзывчивый характер, был активным в общественной жизни завода.
А когда Бато узнал о начале СВО, не смог оставаться в стороне. Хотел отправиться на защиту Родину. Считал это своим долгом перед своей семьей и страной.
«За ленточкой» сибиряка уважали боевые товарищи.
— Они говорят и вспоминают о нем как о смелом бойце, никогда не бросавшем в беде своего боевого товарища, — подтверждают в местной администрации.
Однако 4 октября Бато попал под минометный обстрел. Вскоре его быстро доставили в госпиталь. А спустя полтора месяца после ранения, указом Президента РФ от 30 ноября 2023 года за храбрость и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых операций по защите Отечества и государственных интересов РФ Бато Дамбиев награжден медалью «За храбрость» 2 степени.
— Младший сержант Бато Дамбиев скончался 30 июля 2024 года в Центральном военно-клиническом госпитале им. Вишневского вследствие осложнений, полученных от ран.
Прощание с героем состоится 26 августа с 9.20 до 10.00 в Улан-Удэ.