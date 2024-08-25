Дома отца ждали три дочери: штурмовик СВО из Бурятии погиб в госпитале из-за тяжелого ранения

49-летний штурмовик СВО из Бурятии погиб в госпитале из-за тяжелого ранения. «За ленточку» Бато Дамбиев отправился в августе 2023 года, заключив контракт с Министерством обороны РФ. На передовой под Донецком его распределили в состав штурмового подразделения мотострелковой бригады Приморского края. Однако 4 октября на линии боевого соприкосновения попал под минометный обстрел и получил множественные осколочные ранения. Долгое время сибиряк сражался за жизнь. Однако 30 июля 2024 года его не стало. Известно, что дома своего героя ждали мама, жена и три дочери.