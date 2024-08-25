Новосибирский бар вошел в топ-10 лучших в России

В Нижнем Новгороде прошла церемония вручения премии «WHERE2DRINK RUSSIAN BAR AWARDS». На мероприятии были определены лучшие барные заведения страны.
Бар «Nobody Knows I Suppose» из Новосибирска вошел в десятку лучших в РФ по версии жюри премии. В топ вошли еще два сибирских бара: «Humble. Social club + bar» из Иркутска и «More» из Казани.
Лучшие барные заведения страны по версии престижной премии «WHERE2DRINK RUSSIAN BAR AWARDS» определяются путем тайного голосования экспертов — выдающихся деятелей отечественного алкогольного рынка, барной индустрии и сферы гостеприимства.
Тем временем последний ресторан сети People’s прекратил свою работу в Новосибирске. Первый ресторан этого бренда был открыт на Красном проспекте мегаполиса в 2006 году. Заведение быстро приобрело популярность среди сибиряков. Однако, в последние годы количество заведений стало сокращаться. Работающим остаётся только один ресторан в Сургуте.