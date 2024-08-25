Новосибирский бар вошел в топ-10 лучших в России

Тем временем последний ресторан сети People’s прекратил свою работу в Новосибирске. Первый ресторан этого бренда был открыт на Красном проспекте мегаполиса в 2006 году. Заведение быстро приобрело популярность среди сибиряков. Однако, в последние годы количество заведений стало сокращаться. Работающим остаётся только один ресторан в Сургуте.