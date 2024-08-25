Молебен о Победе состоится в Иркутске 1 сентября

— Исторический московский образ Казанской Божией Матери — это икона русских побед, — рассказывают власти Иркутской области. — Искусствоведы относят ее написание примерно к 1580 году. В годы Смутного времени Казанская икона стала полковым образом народного ополчения Минина и Пожарского. Именно через эту икону после трехдневной молитвы и поста всего русского войска осенью 1612 года Пресвятая Богородица помогла освободить Москву от захватчиков. После освобождения столицы Дмитрий Пожарский поставил икону в своей приходской Введенской церкви на Лубянке, а затем образ перенесли в специально возведенный Казанский собор.