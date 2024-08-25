Всероссийский молебен о Победе состоится в Иркутске 1 сентября. В этот день пройдет Крестный ход с историческим московским образом Казанской Божией Матери. Перед иконой, которую доставили из Москвы, молились Минин и Пожарский. После святыню доставят в Ангарск, а затем в Хабаровск через Иркутск. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве области.
— Исторический московский образ Казанской Божией Матери — это икона русских побед, — рассказывают власти Иркутской области. — Искусствоведы относят ее написание примерно к 1580 году. В годы Смутного времени Казанская икона стала полковым образом народного ополчения Минина и Пожарского. Именно через эту икону после трехдневной молитвы и поста всего русского войска осенью 1612 года Пресвятая Богородица помогла освободить Москву от захватчиков. После освобождения столицы Дмитрий Пожарский поставил икону в своей приходской Введенской церкви на Лубянке, а затем образ перенесли в специально возведенный Казанский собор.
Крестный ход в Иркутске начнется 1 сентября. Место встречи — собор Богоявления Господня. Затем верующие пройдут прямиком до площади графа Сперанского, где состоится общегородская Божественная литургия и будет отслужен молебен о даровании победы. И уже на следующий день, 2 сентября, икону доставят в Троицкий кафедральный собор в Ангарске. Вечером того же дня — в Казанскую церковь Иркутска, откуда перевезут в аэропорт.
Стоит отметить, что икона должна будет вернуться обратно в Москву. Но до этого ее пронесут еще более, чем в 20 городах России.