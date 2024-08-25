Папа Римский прокомментировал запрет УПЦ на Украине

«Думая о недавно принятых на Украине законах, у меня возникает страх за свободу тех, кто молится. Кто молится по-настоящему, всегда молится за всех», — заявил понтифик.
По его словам, совершающие зло против своего народа не делают это из-за молитвы, а никакая христианская церковь не должна быть запрещена напрямую или косвенно.
24 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности связанных с Россией религиозных организаций, позволяющий запретить работу канонической УПЦ в стране.