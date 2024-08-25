Умер главный конструктор «Искандера-М» Олег Мамалыга

«С прискорбием сообщаем, что на 92-м году жизни скончался Олег Иванович Мамалыга — главный конструктор ракетного комплекса “Искандер-М”», — говорится в заявлении.
Руководство и коллектив «Высокоточных комплексов» выразили глубокие соболезнования родным и близким конструктора.
Мамалыга посвятил всю свою трудовую жизнь работе в Коломенском конструкторском бюро машиностроения (входит в «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех»), которое разработало «Искандер-М». Кроме знаменитого ракетного комплекса, Мамалыга принимал участие в создании первых советских ПТРК «Шмель» и «Малютка», межконтинентальной ракеты «Гном», тактических («Точка») и оперативно-тактических ракетных комплексов («Ока», «Ока-У»).