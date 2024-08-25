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Жан-Мишель Жарр выступит на закрытии Паралимпийских игр в Париже

Французский композитор-мультиинструменталист Жан-Мишель Жарр станет хедлайнером на церемонии закрытия Паралимпийских игр 2024 года. Мероприятие пройдет 8 сентября в Париже в формате вечеринки под открытым небом.

Источник: Звук

Французский композитор-мультиинструменталист Жан-Мишель Жарр станет хедлайнером на церемонии закрытия Паралимпийских игр 2024 года. Мероприятие пройдет 8 сентября в Париже в формате вечеринки под открытым небом.

Церемония закрытия соревнований состоится после парада спортсменов и передачи флага Лос-Анджелесу, в котором будут следующие Паралимпийские игры в 2028 году.

Помимо первопроходца электронной музыки Жан-Мишеля Жарра, на вечеринке можно будет услышать Agoria, Alan Braxe, Boston Bun, Breakbot & Irfane, Busy P, Cassis, Chloe, DJ Falcon и других французских исполнителей.

Напомним, что на церемонии закрытия Олимпиады-2024 выступили французская рок-группа Phoenix, Билли Айлиш и Red Hot Chili Peppers.