Жан-Мишель Жарр выступит на закрытии Паралимпийских игр в Париже

Французский композитор-мультиинструменталист Жан-Мишель Жарр станет хедлайнером на церемонии закрытия Паралимпийских игр 2024 года. Мероприятие пройдет 8 сентября в Париже в формате вечеринки под открытым небом.
Церемония закрытия соревнований состоится после парада спортсменов и передачи флага Лос-Анджелесу, в котором будут следующие Паралимпийские игры в 2028 году.
Помимо первопроходца электронной музыки Жан-Мишеля Жарра, на вечеринке можно будет услышать Agoria, Alan Braxe, Boston Bun, Breakbot & Irfane, Busy P, Cassis, Chloe, DJ Falcon и других французских исполнителей.
Напомним, что на церемонии закрытия Олимпиады-2024 выступили французская рок-группа Phoenix, Билли Айлиш и Red Hot Chili Peppers.