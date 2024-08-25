Фестиваль «Театральная провинция» состоится в Черемхово с 6 по 13 сентября

V Межрегиональный фестиваль профессиональных театров «Театральная провинция» памяти В. П. Гуркина пройдет в Черемхово с 6 по 13 сентября. Уже этой осенью сибиряки смогут насладиться спектаклями театров из трех регионов: Красноярский край (Мотыгино, Минусинск), Бурятия (Улан-Удэ) и Иркутская область (Иркутск и Братск). Об этом сообщает информационный ресурс о культуре «Культура 38».
«В течение недели театральные коллективы покажут спектакли разных жанров и стилей, но про людей и для людей», — указано на портале. — «Мотыгинский драматический театр на суд жюри и зрителей представит “Саня, Ваня, с ними Римас” по пьесе Владимира Гуркина (реж. Дмитрий Акимов), Минусинский драмтеатр — “Вахтовики” по пьесе Дениса Энгеля (реж. заслуженный деятель искусств РФ Алексей Песегов), а Братский драмтеатр — премьеру прошлого сезона “Прибайкалькую кадриль” В. Гуркина (реж. Антон Тимофеев)».
Кроме показов спектаклей программой фестиваля запланированы различные мастер-классы. Проведут их для всех желающих ведущие специалисты театрального искусства. Так, любой может почерпнуть новые знания в области вокала, сценической речи и пластического решения актерских задач.