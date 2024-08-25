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В Новосибирске агроном Мармулев объяснил, как хранить картошку на зиму

Кандидат сельскохозяйственных наук заявил о проблемах с картофелем в этом году.

Источник: РИА "Новости"

Еще несколько недель кандидат сельскохозяйственных наук Алексей Мармулев призвал дачников срочно выкапывать картошку. Теперь эксперт дал несколько советов по хранению овоща зимой.

Агроном отметил, что в этом году с картофелем большие проблемы — культура страдает от фитофтороза, который был вызван влажным с высокими температурами сезоном. Из-за этого ботва у картофеля засохла.

«Это грибковое заболевание. Большая часть сортов у нас не устойчива к этому заболеванию. Сначала погибают листья, затем стебли. После это все скатывается по стеблю в почву и заражаются другие клубни картофеля», — объяснил во время беседы с журналистом АиФ-Новосибирск эксперт.

Агроном выделил главную характерную черту фитофтороза — темные пятна. По его словам, такие плоды необходимо сразу убирать.

Перед хранением агроном советует подержать овощи в темном месте около 10 дней. Если плоды будут лежать на солнце, то в пищу их нельзя будет употреблять. Только после этого можно перенести картофель в более прохладное место.

Он добавил, что при неправильном хранении на плодах могут появиться разные виды гнили, причем самая опасная из них — мокрая, которая может уничтожить 90% урожая.

сельское хозяйство