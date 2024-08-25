В Новосибирске агроном Мармулев объяснил, как хранить картошку на зиму

«Это грибковое заболевание. Большая часть сортов у нас не устойчива к этому заболеванию. Сначала погибают листья, затем стебли. После это все скатывается по стеблю в почву и заражаются другие клубни картофеля», — объяснил во время беседы с журналистом АиФ-Новосибирск эксперт.