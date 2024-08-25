В Новосибирске агроном Мармулев объяснил, как хранить картошку на зиму

Еще несколько недель кандидат сельскохозяйственных наук Алексей Мармулев призвал дачников срочно выкапывать картошку. Теперь эксперт дал несколько советов по хранению овоща зимой.
Агроном отметил, что в этом году с картофелем большие проблемы — культура страдает от фитофтороза, который был вызван влажным с высокими температурами сезоном. Из-за этого ботва у картофеля засохла.
«Это грибковое заболевание. Большая часть сортов у нас не устойчива к этому заболеванию. Сначала погибают листья, затем стебли. После это все скатывается по стеблю в почву и заражаются другие клубни картофеля», — объяснил во время беседы с журналистом АиФ-Новосибирск эксперт.
Агроном выделил главную характерную черту фитофтороза — темные пятна. По его словам, такие плоды необходимо сразу убирать.
Перед хранением агроном советует подержать овощи в темном месте около 10 дней. Если плоды будут лежать на солнце, то в пищу их нельзя будет употреблять. Только после этого можно перенести картофель в более прохладное место.
Он добавил, что при неправильном хранении на плодах могут появиться разные виды гнили, причем самая опасная из них — мокрая, которая может уничтожить 90% урожая.