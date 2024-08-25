Ещё один участок улицы Белинского открыли для движения транспорта

В настоящее время ведутся активные работы по замене трамвайных путей на участке от ТЦ «Этажи» в сторону парка им. Пушкина. Напомним, реконструкция трамвайных путей на городском кольце в Нижнем Новгороде должна завершиться до конца 2024 года. Здесь планируется заменить около 7 км трамвайных путей.