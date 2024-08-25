Ещё один участок улицы Белинского открыли для движения транспорта

Напомним, 21 августа было снято ограничение движения на участке от улицы Ковалихинской до улицы Полтавской, ещё ранее ранее был полностью открыт для движения перекрёсток улиц Белинского и Полтавской.
В настоящее время ведутся активные работы по замене трамвайных путей на участке от ТЦ «Этажи» в сторону парка им. Пушкина. Напомним, реконструкция трамвайных путей на городском кольце в Нижнем Новгороде должна завершиться до конца 2024 года. Здесь планируется заменить около 7 км трамвайных путей.
Также ранее сообщалось, что реконструкцию трамвайных путей на Ильинской в Нижнем Новгороде перенесли на 2025 год.
Накануне были досрочно сняты ограничение движения по улице Орбели на пересечении с трамвайными путями.