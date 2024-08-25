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Ещё один участок улицы Белинского открыли для движения транспорта

В Нижнем Новгороде вечером 24 августа были сняты ограничения по движению транспорта на участке улицы Белинского от улицы Полтавской до улицы Ижорской. Об этом проинформировали в Центре развития транспортных систем.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Напомним, 21 августа было снято ограничение движения на участке от улицы Ковалихинской до улицы Полтавской, ещё ранее ранее был полностью открыт для движения перекрёсток улиц Белинского и Полтавской.

В настоящее время ведутся активные работы по замене трамвайных путей на участке от ТЦ «Этажи» в сторону парка им. Пушкина. Напомним, реконструкция трамвайных путей на городском кольце в Нижнем Новгороде должна завершиться до конца 2024 года. Здесь планируется заменить около 7 км трамвайных путей.

Также ранее сообщалось, что реконструкцию трамвайных путей на Ильинской в Нижнем Новгороде перенесли на 2025 год.

Накануне были досрочно сняты ограничение движения по улице Орбели на пересечении с трамвайными путями.