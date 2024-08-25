Врач Дмитрий Тарасов призвал не увлекаться таблетками от головы

Поэтому нужно в первую очередь искать причины боли, которые не всегда сопряжены с обильными возлияниями горячительного прошлой ночью.
Наиболее распространёнными объяснениями головных болей являются хронические мигрени, а также стресс или перенапряжение. Если болит в районе лба, то лучше проверить носовые пазухи.
Также на состоянии могут отразиться и разные гормональные изменения в организме. Например, головные боли могут наблюдаться у женщин во время беременности или менструации.
Если вы отмечаете появление симптома чаще, чем пять раз в месяц, то это весомый повод для того, чтобы посетить врача. Таблетками лучше не увлекаться, ведь они лишь избавляют от симптома, а не от болезни.