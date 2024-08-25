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Врач Дмитрий Тарасов призвал не увлекаться таблетками от головы

Различные неприятные ощущения в голове или даже боль — вещь, которая встречается в жизни подавляющего большинства людей. Тем не менее, как отмечает главный врач челябинской ГКБ № 1 Дмитрий Тарасов, головная боль — лишь симптом.

Поэтому нужно в первую очередь искать причины боли, которые не всегда сопряжены с обильными возлияниями горячительного прошлой ночью.

Наиболее распространёнными объяснениями головных болей являются хронические мигрени, а также стресс или перенапряжение. Если болит в районе лба, то лучше проверить носовые пазухи.

Также на состоянии могут отразиться и разные гормональные изменения в организме. Например, головные боли могут наблюдаться у женщин во время беременности или менструации.

Если вы отмечаете появление симптома чаще, чем пять раз в месяц, то это весомый повод для того, чтобы посетить врача. Таблетками лучше не увлекаться, ведь они лишь избавляют от симптома, а не от болезни.

здоровье