Отец Дурова заявил, что случайно узнал о задержании сына в Париже

«Дуров должен стать примером всем нашим олигархам, что никто из них не может чувствовать себя в безопасности. Вот человек родился и жил в красивейшем городе планеты — Питере. Чего тебе еще надо? Зачем тебе французское гражданство — гражданство страны-помойки, захваченной арабами, которая скоро вообще перестанет существовать? Ведь уже в Америке несколько лет назад показали, что никаких свобод на Западе нет, он не понял — ну, вот теперь получил, что заслужил», — сказал он.