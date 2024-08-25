Основатель Telegram Дуров задержан в Париже, ему грозит до 20 лет заключения

«Однажды я завтракал в девять утра, и ФБР пришла ко мне на съемную квартиру, и это было весьма неожиданно. Они знали, что я уехал из России. Они знали, чем мы занимаемся, но им нужны были подробности. Думаю, они хотели установить связи, чтобы каким-либо образом лучше контролировать Telegram. И я подумал, знаете, мы привлекаем слишком много внимания здесь», — признался тогда он.